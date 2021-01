Riprende quota Eder…ma come last minute. Pradè prende tempo con il Torino. Per Inglese c’è bisogno di qualcosa di più

Caicedo continua a segnare con la maglia della Lazio e non sembrano esserci tanti margini a favore della Fiorentina per andare a prendere questo giocatore. In un momento del genere, si legge su La Nazione, può riprendere quota la pista Eder, anche lui al rientro in Italia dopo l’esperienza in Cina. I movimenti attorno al brasiliano (con passaporto italiano) sono comunque proiettati sulla fase finale del mercato e questo fa intuire che la Fiorentina sia comunque in attesa della risposta di altri giocatori per il reparto offensivo.

Pradè ha preso tempo con il Torino per valutare l’opzione Zaza del quale si è parlato con i granata nell’ambito dell’operazione Kouame. Da non trascurare l’ipotesi Inglese per il quale si è già parlato con il Parma. L’attaccante piace a Prandelli, ma per convincere gli emiliani c’è bisogno di qualcosa di più di una semplice proposta di prestito secco.