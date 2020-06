Ripresi i lavori a Bagno a Ripoli per il Centro Sportivo. Contatti Commisso-Casini frequenti, la situazione

Mentre il progetto di un nuovo stadio (o di uno stadio rinnovato) è ancora in stallo, i lavori per il nuovo centro sportivo viola, a Bagno a Ripoli, sono già ripresi dopo la pausa per l’emergenza Coronavirus. L’iter amministrativo che porterà all’approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli e successiva concessione dei permessi a costruire, ha subito un rallentamento. Il sindaco Francesco Casini, che sperava di poter dare il via ai lavori all’inizio di settembre, ha ritoccato il cronoprogramma spostando la scadenza entro l’autunno.

Anche in questo periodo di “pausa” i contatti con Rocco Commisso, sono stati frequenti e le rassicurazioni del sindaco hanno soddisfatto il presidente della Fiorentina. Sui terreni acquistati per realizzare il centro sportivo, in attesa di poter iniziare la costruzione di campi e edifici, ruspe e operai sono però al lavoro per gli interventi che non prevedono autorizzazione urbanistica. Tutta l’area è stata recintata, al momento con pali di legno e rete metallica. La recinzione definitiva verrà in un secondo momento. Lungo tutto il perimetro sono stati piantati olivi, già grandicelli, per migliorare l’inserimento paesaggistico del centro sportivo con le aree circostanti.