Risale la candidatura di Piatek: il giocatore vuole restare alla Fiorentina, ma c’è un doppio ostacolo

L’attuale priorità della Fiorentina è trovare un nuovo portiere e un terzino destro titolare in grado di prendere il posto di Terracciano e Odriozola, soltanto dopo verrà fatta chiarezza sull’attacco viola. Nel reparto offensivo sono in corso delle valutazioni, a cominciare da Krzysztof Piatek. Se fino a pochi giorni fa sembrava certo il suo addio, adesso qualcosa sarebbe cambiato.

Due i motivi: l’apertura dello stesso giocatore alla possibilità di restare a Firenze e i pochi progressi fatti da Arthur Cabral durante i suoi primi mesi in riva all’Arno. E in tal senso, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, la panchina del brasiliano nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus, la partita chiave per tornare in Europa, è stata più che significativa.

E’ doppio l’ostacolo che complica la trattativa attualmente: l’ingaggio di Piatek all’Hertha, pari a tre milioni di euro, e il diritto di riscatto a quindici stabilito dai tedeschi. Ad oggi, l’intenzione della Fiorentina è di ottenere un rinnovo del prestito: una strada che si preannuncia in salita, ma se ci sarà l’ok di Italiano la società di proverà.