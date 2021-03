Rischio alibi nello spogliatoio, ora intervenga la proprietà. L’aggettivo poco promettete usato da Iachini per definire il gruppo

“Un gruppo di stralunati guerrieri”, questa è la definizione utilizzata da La Nazione relativamente ai giocatori della Fiorentina. Ebbene questi signori, dopo le dimissioni di Prandelli dal ruolo di allenatore sono chiamati a cambiare passo.

Sul giornale cittadino viene auspicato anche l’intervento della proprietà in modo che nello spogliatoio non ci siano equivoci, alibi, comportamenti di comodo, scioperi mentali innescati dalle valigie già pronte, o quasi, di alcuni big. Serve una presa di posizione chiara, netta, equilibrata per eliminare qualsiasi scusante.

Lo stesso Iachini ieri ha tirato fuori un aggettivo poco promettente per definire il gruppo: “avvilito”. Il club deve lavorare affinché le energie residue non vengano disperse.