Rispunta un vecchio pallino per l’attacco della Fiorentina

La trattativa per portare Jonathan Ikoné alla Fiorentina è in dirittura d’arrivo, ma la società viola non sta perdendo tempo ed è al lavoro per sopperire anche alle altre carenze della rosa di Vincenzo Italiano. Uno d ruoli che va inevitabilmente migliorato è quello dell’attaccante di riserva: dopo un anno Kokorin non ha mai realmente convinto e a gennaio potrebbe andarsene.

Al suo posto, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, potrebbe arrivare Felipe Caicedo. Già accostato in passato alla Fiorentina, l’ex Lazio è arrivato al Genoa in estate. La sua avventura in Liguria non è cominciata nel modo migliore, dato che è stato vittima di diversi infortuni. Visto l’importante stipendio che percepisce, la società rossoblù avrebbe deciso di salutarlo già nel mercato invernale. Su di lui, oltre alla Fiorentina, ci sarebbe anche l’Inter.