Rispuntano le sirene spagnole per capitan Pezzella, ma adesso la Fiorentina ha bisogno di lui

Piqué, Lenglet e Arujo. Sono loro i difensori centrali a disposizione del Barcellona in questo momento della stagione. Troppo pochi per far fronte ai tanti impegni delle varie competizioni, specie se ravvicinati come sta accadendo. Ecco perché, come scrive Sport, i catalani cercano un difensore low cost per il mercato di gennaio.

Secondo quanto si apprende dal periodico spagnolo, al vaglio della dirigenza blaugrana ci sarebbero anche degli “italiani”. Due che militano in Serie A e uno che lo ha fatto in passato. Si tratta di Antonio Rudiger del Chelsea, il romanista Federico Fazio e il giocatore della Fiorentina German Pezzella. Il calciatore blues e il capitano viola sarebbero stati trattati a lungo già la scorsa estate mentre il nome del giallorosso è assolutamente nuovo.