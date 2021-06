Rita Antognoni: “Quando Giancarlo perse i sensi in campo, rimasi ipnotizzata, in trance. Non potrò mai scordare quei momenti”

Lo spaventoso dramma vissuto dal calciatore danese Eriksen ha ricordato per certi versi quello vissuto dal capitano e bandiera viola Giancarlo Antognoni nel novembre del 1981. Rita, moglie del dirigente viola, ha ricordato così quel giorno attraverso il proprio profilo Facebook: “Io ero allo stadio, ero come ipnotizzata, in trance, non potrò mai scordare quei momenti e anche il dopo purtroppo per tutto il resto della mia vita”.