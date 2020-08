Era nell’aria e adesso c’è praticamente l’ufficialità. La Fiorentina per quest’anno (probabilmente dopo tanti anni) non si muoverà da Firenze per il classico ritiro pre campionato; che in questo caso di classico ha comunque ben poco. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, i viola andranno in ritiro nella storica sede di Villa Olmi dal 23 agosto al 31. Il tutto ovviamente, nel capoluogo toscano.

