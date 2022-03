Ritmi più alti, esterni più pericolosi: è la “bella Viola di Italiano”, a cui è mancato solo il colpaccio

Piovono elogi per la Fiorentina vista ieri a San Siro, in grado non solo di bloccare l’Inter ma di fronteggiarla alla pari e tutto sommato di sfiorare quella che sarebbe stata una vittoria anche meritata. Sul Corriere dello Sport, nel pezzo di Andrea Ramazzotti, si parla proprio dei meriti tattici di Italiano e delle qualità con cui la “bella Viola” si è fatta preferire ieri: dai ritmi alti alla pericolosità degli esterni, soprattutto nella prima frazione.

Alla Fiorentina insomma è mancato solo il colpaccio col quale “non avrebbe rubato nulla”, ammette il quotidiano: se solo Ikone avesse scansato Handanovic e trovato la rete al 93’…