Ritorna in auge Joao Pedro. Una pista da non tralasciare all’estero e occhio anche a Pinamonti

In attacco la Fiorentina confermerà il brasiliano prelevato in Svizzera, Cabral, mentre come potete leggere anche a parte, il destino di Piatek, salvo clamorosissime sorprese, sarà di segno inverso.

E allora chi potrebbe affiancare lo stesso Cabral all’interno della rosa dei viola? Su La Gazzetta dello Sport ritorna in auge Joao Pedro (Cagliari) considerato piuttosto funzionale per il tipo di calcio espresso dai viola. Un attaccante in grado di legare il gioco, aiutare nella manovra, ma comunque in grado di andare costantemente in doppia cifra.

All’estero è stato seguito Dessers di proprietà del Genk, ma che quest’anno ha giocato nel Feyenoord, pista da non tralasciare. Tornando in patria invece attenzione puntata su Pinamonti.