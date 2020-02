Ritorno a Campi Bisenzio per la Fiorentina: Scatta il Piano B

Ritorno a Campi Bisenzio per Rocco Commisso e per la Fiorentina. La questione è ovviamente quella relativa alla costruzione di un nuovo stadio di proprietà. Il club viola ha in programma un altro appuntamento col Comune nelle prossime settimane e ha intenzione di capire tempi, costi, e quali opere accessorie e infrastrutture siano necessarie per poter costruire l’impianto all’interno del territorio della cittadina alle porte di Firenze.

I terreni, eventualmente, sono quelli nella zona di via Allende accanto all’Asmana per i quali tra l’altro, come vi abbiamo raccontato un po’ di tempo, ci sarebbe già un accordo di massima per il prezzo e le modalità d’acquisto. Sarebbe questo il Piano B rispetto a quello Mercafir che lascia tanti, tantissimi dubbi alla proprietà del club gigliato.