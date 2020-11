Con ogni probabilità con il cambio in panchina la Fiorentina tornerà (dopo anni) a giocare con la difesa a 4 e sempre probabilmente, il modulo che adotterà Cesare Prandelli sarà il 4-2-3-1. E sarà proprio il centrocampo il reparto che subirà maggiori cambiamenti sullo schieramento tattico. Amrabat, Duncan e Pulgar si giocheranno i due posti in mediana mentre Bonaventura potrebbe essere dirottato sulla fascia destra. E Castrovilli? Per il numero 10 viola potrebbe prospettarsi un ruolo da trequartista puro, un ruolo dove poter liberare la fantasia ed essere allo stesso tempo di supporto a Frank Ribery che potrebbe partire dalla sinistra. Un ritorno alle origini per il talento di Minervino Murge?