Ritorno di fiamma per Berardi? Non è lui il top player che il Sassuolo potrebbe lasciar partire…

La Fiorentina, nel mercato di gennaio, potrebbe cercare un nuovo esterno d’attacco per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome di Berardi ovviamente è il primo che salta in mente, visto che è già stato attenzionato in passato e che adesso – causa infortunio – la sua valutazione potrebbe essere leggermente scesa.

Tuttavia il Sassuolo ci ha abituato a non privarsi mai dei suoi giocatori migliori tutti insieme, e per gennaio il nome in uscita sembrerebbe essere un altro. Trattasi di Davide Frattesi, che secondo TMW è fortemente corteggiato dal Brighton di De Zerbi e soprattutto dalla Roma. Nel caso Frattesi partisse, difficilmente il Sassuolo lascerebbe andare anche Berardi e così l’ipotesi di un ritorno di fiamma con la Fiorentina svanirebbe ancor prima di riaccendersi.