Ritorno di fiamma per un giocatore del Cagliari: la Fiorentina monitora la situazione

Ritorno di fiamma in vista? Stiamo parlando di quello tra la Fiorentina e Nahitan Nandez, che secondo tuttomercatoweb potrebbero riavvicinarsi in vista della prossima stagione. L’uruguaiano, che ben sta facendo al Cagliari, è incappato però in alcuni problemi legati ai diritti di immagine. La società sarda ha intenzione di risolvere tutto con l’agente del calciatore, possibilmente prima dell’udienza fissata tra quattro giorni. In questo caos generale, la Fiorentina è quindi tornata a tenere d’occhio il giocatore, monitorando la situazione passo dopo passo. Perché quell’amore che non è sbocciato l’estate scorsa, potrebbe rinascere tra sei mesi: qualora Nandez dovesse lasciare la Sardegna, Firenze potrebbe essere la meta successiva.