Ritorno di Lafont alla Fiorentina? La prima opzione del portiere non è questa…

Alban Lafont sta già lavorando sul proprio futuro. Questo perché il suo prestito biennale al Nantes scadrà a giugno. In linea teorica dovrebbe tornare alla Fiorentina, con la quale è sotto contratto fino al 2023. Ma la sua prima opzione, secondo quanto viene riportato in Francia in queste ore, sarebbe un’altra: ovvero quella di convincere i dirigenti dei canarini ad esercitare il diritto di riscatto fissato in 7 milioni di euro. Magari in un Nantes che abbia anche la vetrina delle coppe europee, altra ambizione dell’estremo difensore anche della nazionale francese.

