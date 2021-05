Ritorno negli Usa dietro l’angolo ma Commisso ha già pronte le scelte? Una settimana per il futuro della Fiorentina

Il ritorno di Rocco Commisso in America dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, dopo la partita con il Napoli, con una salvezza finalmente acquisita. Come ipotizza La Nazione, al netto del fatto che anche oggi non ci sarà alcun annuncio, le scelte però dovrebbero essere già state prese, sia in ambito panchina che in quello dirigenziale: Gattuso, come detto, resta il favorito ma le certezze verranno sciolte “a fine campionato”, mentre sulla conferma di Pradè manca l’ufficialità ma a lui dovrebbe essere affiancato un altro dirigente. Ancora una settimana comunque e dopo Crotone, “a campionato finito”, sapremo ufficialmente che strada prenderà la Fiorentina in vista della prossima stagione.