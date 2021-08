Ritrovo in campo da avversari per gli ex viola Edoardo e Niccolò Pierozzi. E il primo fa subito gol

Nella giornata di ieri si è svolta la gara amichevole tra Alessandria e Pro Patria. Una partita per certi aspetti a tinte quasi viola. Il gol decisivo lo ha messo infatti a segno al 64′ l’ex giocatore della Fiorentina Primavera Edoardo Pierozzi appena subentrato, e in campo per gli avversari c’era anche il fratello Niccolò, in prestito dai gigliati alla squadra lombarda.

Ricordiamo che invece, l’esterno classe 2001 autore del gol, è stato ceduto a titolo definitivo dalla Fiorentina nei giorni scorsi.