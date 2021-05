Riunione in corso in Lega, presente anche un dirigente viola

Il tema Superlega è al centro della riunione informale tra le società di Serie A che si sta svolgendo in un hotel nel centro di Milano. Presenti, tra gli altri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, quello del Milan Paolo Scaroni, gli ad dell’Inter Beppe Marotta e Alessandro Marotta, il patron della Lazio Claudio Lotito e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis. Per la Fiorentina è presente Joe Barone. Come riporta ANSA, tavolo non solo le conseguenze degli eventi della Superlega, ma anche il tema dei fondi e la progettualità futura per quanto riguarda la Serie A.