Rivoluzione Campo di Marte: I quattro anni che cambieranno il volto al quartiere. “Intensificazione estiva per i lavori allo stadio, più sosta per i residenti il giorno delle partite”

Stadio, parcheggi, tramvia, area commerciale, un nuovo parco, piste ciclabili: i prossimi quattro anni rivoluzioneranno totalmente il volto di Campo di Marte.

Grandi cantieri, per complessivi 450 milioni di euro di spesa, ma anche disagi, che in alcuni momenti potranno essere grandi. E gli incastri saranno all’ordine del giorno perché i lavori della tramvia e quelli dello stadio partiranno entrambi nel 2023 per chiudere nel 2026 e insisteranno praticamente nella stessa zona.

«Si tratta di lavori e investimenti molto importanti – commenta l’assessore alle grandi opere, Stefano Giorgetti, parlando col Corriere Fiorentino – che comporteranno disagi ma poi anche la soluzione di problemi annosi della zona, miglioreranno l’ambiente, porteranno valore ai residenti e alla città”.

Poi aggiunge: “Allo stadio di estate si intensificheranno le lavorazioni, con più turni, ma c’è tutto il tempo per affrontare queste questioni. I disagi ci saranno, ma troveremo anche le soluzioni per ridurli. Alla fine il quartiere cambierà volto, sarà più accessibile con il mezzo pubblico, ci sarà più sosta per i residenti e meno disagi quando ci sono le partite, più verde e servizi”.