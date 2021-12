Rivoluzione del calcio in arrivo? Infantino: “Il Mondiale ogni due anni è fattibile”

Durante il FIFA Global Summit, il presidente FIFA Gianni Infantino si è espresso in merito all’ipotesi di giocare il Mondiale ogni due anni: “Abbiamo appena finito un summit di due ore e mezzo con 207 associazioni partecipanti. I nostri esperti hanno presentato i risultati dello studio sulla fattibilità voluto dal congresso FIFA con la stragrande maggioranza dei voti. Lo pubblicheremo, insieme agli studi collegati. Rispetto all’idea originaria abbiamo pensato a diverse modifiche in base alle indicazioni ricevute. Posso dire che questo studio ha dimostrato che un Mondiale biennale è fattibile, sia a livello maschile che femminile“.

E poi ha aggiunto: “Con un Mondiale biennale il ritorno economico sarebbe molto forte: ciò significa che più soldi potrebbero essere reinvestiti nello sviluppo del calcio in tutto il mondo. Penso che sarebbe utile per avvicinare quelli che hanno tutto e quelli che hanno meno. Alla fine del processo, tutti – sia i ricchi che i poveri – avrebbero più occasioni di giocare e più risorse per i propri campionati e i propri tifosi. Avrete accesso a tutti i dettagli, a breve”.