Rizzoli: “Il 99% degli arbitri avrebbe fischiato rigore in Lazio-Fiorentina”

L’ex arbitro e attuale designatore, Nicola Rizzoli, nel corso di Radio Anch’io Sport ha commentato l’episodio che ha visto protagonisti Caicedo e Dragowski in Lazio-Fiorentina. “Il calcio non è una scienza, ma è dinamica, contatto, velocità – ha spiegato Rizzoli – Se guardiamo questa azione c’è un portiere e un attaccante che vanno verso la palla e un contatto. Dal campo si propende per il rigore e inizialmente molti avevano detto proprio questo. Il 99% degli arbitri avrebbe preso una decisione del genere”.

Niente invece è stato detto da Rizzoli sul fatto che Fabbri non sia stato richiamato dal Var per rivedere l’episodio.