Robbiati: “Quando Ribery è assente la Fiorentina manca di imprevidibilità. Kouame può essere come me perchè…”

L’ex attaccante della Fiorentina Anselmo Robbiati a Lady Radio ha parlato dell’attacco viola: “L’unica cosa certa è che quando manca Ribery, si fa sentire l’assenza di estro e imprevedibilità. Vlahovic, Kouame e Cutrone sono giovani ed è normale che possano esserci dei momenti difficili. Callejon è un giocatore d’esperienza, nel calcio di oggi servono calciatori così specie per aiutare i giovani a crescere. Secondo me il miglior modulo per lui e per FR7 è il 4-3-3. Kouame può essere come me, ovvero veloce e bravo ad attaccare la profondità entrando a partita in corso

