Robe di Kappa esclusiva della Fiorentina? Non andrà così

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato (LEGGI QUI) che Le Coq Sportif non sarà più lo sponsor tecnico della Fiorentina. Al posto dei francese arriverà l’italianissima Robe di Kappa. Rispetto a quanto fatto circolare da altre fonti negli scorsi giorni, l’azienda di Torino non sarà in esclusiva sulle maglie viola nella prossima stagione. Il Napoli infatti, ha annunciato il proseguimento della sponsorizzazione con Robe di Kappa per altre due stagioni. Ecco il tweet della società partenopea: