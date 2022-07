Roccati: “Non ho compreso l’operazione Gollini, la Fiorentina non era sprovvista. Vicario è da top club”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Marco Roccati ha parlato a Radio Sportiva, in riferimento alla trattativa che porterà Pierluigi Gollini alla Fiorentina: “Capisco la scelta, ma come operazione non l’ho compresa chissà quanto. Serviva un giocatore con esperienza, anche in campo internazionale, ma la Fiorentina non era certo sprovvista con chi già aveva. Comunque è una buona notizia vedere un portiere italiano emergere in un’ottima squadra: più ciò accade, più ne giova la nostra scuola”.

Sul portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, aggiunge: “Ha qualità e carattere, viene da un’ottima stagione. In Italia ci facciamo troppi scrupoli, ma questo ragazzo può giocare per una grande squadra”.