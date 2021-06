Rocío Rodríguez: “Oggi più che mai, come il primo giorno. Forza Borja!” FOTO

Sul suo profilo Instagram la moglie di Borja Valero Rocío Rodríguez ha pubblicato una storia che ritrae il calciatore insieme alla famiglia con la maglia della Fiorentina sul prato dell’Artemio Franchi. Come descrizione dell’immagine ha scritto: “Oggi più che mai. Oggi come il primo giorno. Forza Borja!”

Un chiaro messaggio per l’imminente ritiro dal mondo del calcio del centrocampista viola, come ci ha anticipato in esclusiva il suo procuratore Alejandro Camano (LEGGI QUI)