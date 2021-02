Rodaggio finito per Malcuit? Il primo (possibile) volto nuovo del mercato invernale

Ormai abbiamo superato le due settimane dal momento dell’arrivo di Kevin Malcuit a Firenze, con appena uno spezzone nello scialbo finale di gara contro l’Inter. Per il classe ’91, in cerca del riscatto dopo un anno e mezzo di tanta panchina a Napoli, la fase del rodaggio potrebbe essere finita e ciò significherebbe esordio dal primo minuto. La Fiorentina d’altronde da quel lato ha solo giocatori adattati per coprire tutta la fascia: da Venuti a Callejon fino al paradosso Caceres. E lo stesso Malcuit di base è un terzino ma forse con caratteristiche leggermente più adatte ad interpretare il ruolo. Le chance di esordio da titolare ci sono tutte, si tratterebbe del primo volto nuovo del mercato invernale a farlo. Considerate le esigenze stringenti che aveva la squadra viola, sarebbe anche l’ora.

