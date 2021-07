L’agente di mercato Moreno Roggi ha parlato a Tuttomercatoweb.com a proposito della scelta della Fiorentina di puntare su Vincenzo Italiano:

“A volte si vuol fare una cosa e poi si è costretti a farne un’altra. E si scopre che quella fatta non è semplicemente di riserva ma anzi si rivela perfetta. E Italiano lo è, perchè è giovane e fa giocar bene la squadra. In più ha voluto fortemente la Fiorentina e questo è un fatto che i tifosi terranno in considerazione. Farà grandi cose”.