Roggi: “Jovic si è presentato come rigorista, mi aspettavo che segnasse. Italiano è costretto a mettere in campo giocatori non al massimo della condizione”

L’ex giocatore della Fiorentina Moreno Roggi ha parlato così a Radio Toscana delle ultime vicende di casa viola: “I giudizi sono opinioni ed è giusto che vengano rispettati. Di sicuro, con il Mondiale in mezzo, il problema del calendario fitto riguarda tutte le squadre e non solo la Fiorentina. Diventa importantissimo lo staff medico, per evitare che tutte queste partite provochino continui acciacchi ai giocatori. Attacco? Kouame per ora ha fatto il suo, ma indubbiamente Jovic e Cabral devono dare di più. Un rigore si può sbagliare, certo mi aspettavo che il serbo segnasse visto che fin dal primo giorno si è presentato dicendo di essere il rigorista”.

E poi ha aggiunto: “Non possiamo sapere quali fossero gli accordi tra società e allenatore sul mercato. Di certo Italiano è costretto a rischiare di volta in volta qualche giocatore che magari non è al cento per cento. Il mister comunque è bravo a gestire le forze, come ha dimostrato cambiando spesso gran parte della formazione”.