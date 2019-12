Rojo torna a casa…ma solo per visitare il nuovo stadio. Sette milioni di motivi per arrivare alla Fiorentina

Ritorno a casa in questi giorni per il difensore argentino di proprietà del Manchester United, Marcos Rojo. Il centrale al quale si è interessato la Fiorentina ha visitato il nuovo stadio dell’Estudiantes, club che lo ha valorizzato e fatto crescere prima del suo sbarco in Europa. I tifosi della stessa squadra e il dirigente (ed ex giocatore di Parma, Sampdoria e Lazio) Juan Sebastian Veron sognano il suo ritorno, ma sanno che in concreto ci sono pochissime chance che questo possa accadere.

Perché? Stando a quanto emerge proprio dall’Argentina, attraverso El Dia, perché la Fiorentina ha offerto 7 milioni di euro per il suo cartellino (offerta oggetto di valutazione da parte dello United) e perché l’Estudiantes potrebbe prenderlo solamente in prestito e a mercato praticamente terminato senza che si sia risolto il suo caso.