Alle 19.30 il calcio d’inizio di Roma-Fiorentina, partita valevole per la 36esima giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canale 252. Per gli abbonati la gara sarà visibile anche sull’app Sky Go su qualsiasi dispositivo mobile.

Per chi non potrà accedere al mezzo televisivo ricordiamo che sarà possibile seguire la nostra diretta testuale gratuita, con le azioni in tempo reale e i vostri commenti sulla gara.