Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Ribery e Callejon formano l’attacco leggero, Martinez Quarta titolare

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha fatto le sue scelte per la gara contro la Roma. La novità è in attacco, con il duo Ribery-Callejon dal primo minuto come era stato anticipato ieri dallo stesso tempo. In difesa a sostituire l’infortunato c’è Martinez Quarta, che completa così il terzetto con Milenkovic e Caceres. Sulla corsia destra confermato Lirola.

Roma (3-4-1-2): Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro Mkhitaryan, Dzeko.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; M. Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon.