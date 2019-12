Roma, Fonseca recupera Kluivert. Smalling…

Meno due a Fiorentina-Roma: sia Vincenzo Montella che Paulo Fonseca hanno i loro dubbi di formazione. Se da una parte il dubbio riguarda la presenza di Federico Chiesa, dall’altra parte il tecnico giallorosso può sorridere per il ritorno di Justin Kluivert. Il figlio d’arte si è allenato ieri in gruppo ed è considerato recuperato per la partita contro la Fiorentina. Ancora assente invece, Chris Smalling, che ha svolto lavoro differenziato assieme agli altri indisponibili della Roma. Difficile il recupero del difensore inglese per venerdì: al suo posto si candida Federico Fazio per una maglia da titolare.