Roma spazzata via tra ottime sensazioni, un nuovo acquisto che impressiona. Panico ed un’annata per convincere

Nella giornata di ieri la Fiorentina Femminile ha affrontato in amichevole la Roma vincendo per 3-0. La formazione guidata da mister Patrizia Panico ha ben figurato in tutti e 3 i test precampionato, culminati con altrettante vittorie. A segno per la Fiorentina due nuove arrivate, l’attaccante ungherese Kajan e la statunitense Menta. L’altra rete porta la firma di Vero Boquete. Ottima la prestazione in particolare di Zsanett Kajan, che ha destato un’eccellente impressione.

Questo il commento a caldo di mister Panico: “Ci tenevamo a giocare questa partita per capire a che punto fossimo da un punto di vista fisico e di assimilazione dei principi di gioco su cui stiamo lavorando. Abbiamo studiato la partita in base alle nostre caratteristiche, il risultato è positivo, fa sempre bene vincere ma soprattutto volevamo capire il nostro livello. La duttilità in campo delle mie giocatrici si adatta al calcio moderno, non si deve parlare più di ruoli ma di funzioni, anche da questo punto di vista stiamo crescendo. Siamo sulla strada giusta.”

Avvicinamento positivo al debutto in campionato per la compagine delle ragazze gigliate. La squadra viola inizierà in casa del Milan il 28 agosto alle 17.30. Reduce da una stagione difficile, tormentata e con una salvezza ottenuta quasi in extremis a causa di tante brutte prestazioni, la Fiorentina Femminile ha cambiato tanto. Perse alcune pedine di spessore, sono arrivate molte giocatrici intriganti, nel tentativo di provare con forza a cambiare marcia. In un campionato composto da 10 squadre e diviso in due tronconi con le poule Scudetto (prime cinque) e Salvezza (ultime cinque), l’obiettivo deve essere quello di mantenere un rendimento il più possibile costante durante l’anno, perché ogni traguardo è possibile.