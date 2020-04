Romano: “Allenatore della Fiorentina? Occhio alle possibili sorprese. Chiesa e Castrovilli…”

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Fabrizio Romano è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per rispondere alle tante domande poste dai lettori, soffermandosi anche sugli intrecci di mercato che riguardano la Fiorentina di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Se la Fiorentina ha ricevuto un offerta dal Manchester United per Chiesa? Nei giorni scorsi si parlava di un offerta di 70 milioni dalla premier, ma al momento la società viola non ha ricevuto offerte con cifre del genere per Chiesa. Per quanto riguarda l’altro gioiello viola, Gaetano Castrovilli, credo che le possibilità di una sua permanenza, almeno per un altro anno, a Firenze sono alte: Commisso vuole rispettare le promesse fatte in passato. Come si muoveranno i viola in questo calciomercato? Credo che si debba star molto attenti al nome del futuro allenatore, potrebbero esserci idee a sorpresa. Per quanto riguarda il mercato dei calciatori la situazione è abbastanza delineata. Con Amrabat e Kouamè già viola, giocatori importanti che possono far fare un salto di qualità alla squadra, mi aspetto un colpo alla Commisso in difesa. Di certo posso dire che quella del prossimo anno sarà una Fiorentina in ulteriore crescita rispetto alle ultime stagioni”.