Romano: “L’Arsenal è pronto a dire sì alla cessione a titolo definitivo di Torreira. Presto il summit con la Fiorentina”

Il futuro di Lucas Torreira è uno dei temi di cui la Fiorentina dovrà occuparsi nelle prossime settimane. Il club viola ha un diritto di riscatto sul cartellino dell’uruguaiano, pari a quindici milioni di euro.

Sull’argomento è tornato Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport e The Guardian, che ne ha parlato in questi termini sul proprio profilo Twitter: “L’Arsenal è pronto a permettere che Lucas Torreira lasci il club in modo definitivo al termine della stagione. Presto i Gunners ne parleranno con la Fiorentina, che detiene un diritto di riscatto a quindici milioni di euro”.

Ecco il tweet di Romano:

Arsenal are prepared to let Lucas Torreira leave the club on a permanent deal in June. Talks will take place soon with Fiorentina – buy option clause available for €15m. ⚪️🔴 #AFC

Mohamed Elneny is also expected to leave the club, no talks to extend his contract as of now.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2022