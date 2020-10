Romei: “Commisso pensa più alle strutture che alla squadra. Inevitabile la cessione di Chiesa”

Il direttore sportivo della Settignanese, Maurizio Romei, ha parlato a Radio Sportiva di Federico Chiesa, da lui scoperto, ormai prossimo al trasferimento alla Juventus.

Queste le sue parole: “Speravo che potesse rimanere in una Fiorentina stabilmente in Europa: così non è stato e la cessione era inevitabile. Enrico mi ha sempre detto che non voleva andare all’estero. Con la conferma di Iachini sulla panchina viola si è capito che la proprietà ad oggi sta pensando di più alle strutture, che sono fondamentali. Ma mi auguro che in futuro pensino di più alla squadra con un altro tecnico. Se si vuole vincere non va ceduto un gioiello come Chiesa. Pensavo e speravo che sarebbe andato all’Inter“.