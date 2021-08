Romei: “Stiamo parlando con la Fiorentina per alcuni giovani calciatori. Vogliamo valorizzarli qui da noi”

A TMW Radio ha parlato il vice presidente dell’Aquila Montevarchi Andrea Romei, che ha parlato anche di alcune trattative in corso con la Fiorentina e della partita tra i due club in programma domenica. Queste le sue parole: “Erano tre anni che cercavo di organizzare questa amichevole e ce l’ho fatta. Stiamo discutendo con la Fiorentina per una possibile collaborazione. Sia loro che l’Empoli stanno provando a piazzare ragazzi in Serie B. Noi anche se siamo in Serie C stiamo parlando con la società viola per alcuni nomi per provare a valorizzarli da noi”