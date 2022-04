Rosa non all’altezza, gestione delle risorse e non solo: tutti i problemi della Fiorentina

Anche l’edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sui problemi della Fiorentina, che nel giro di sette giorni ha incassato tre sconfitte pesanti come macigni e che adesso deve ritrovarsi in visto del rush finale di stagione.

Non bisogna assolutamente dimenticare tutto quello di buono che è stato fatto da Biraghi e compagni, però ignorare la crisi attuale sarebbe scorretto. Sono diverse le cause di questo momento negativo, a cominciare da una rosa considerata non all’altezza alla scarsa abitudine a scendere in campo ogni tre giorni passando per la gestione delle risorse e i molti infortuni accusati.

Le assenze di Torreira, Bonaventura e Castrovilli sono pesanti e c’è differenza tra non averli e non averli al top o averli in forma.