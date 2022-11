Rosetti: “Durante Twente-Fiorentina mi sentivo a disagio. Senza VAR avevo paura potesse andare tutto storto”

Roberto Rosetti, ex arbitro e presidente del comitato arbitrale UEFA, ha parlato dell’assenza del VAR in Conference League nella fase a gironi e nei preliminari, facendo riferimento alla partita tra Twente e Fiorentina. Queste le sue parole riportate dal De Telegraaf:

“C’è stata una grande partita nel turno preliminare della Conference League tra FC Twente e Fiorentina in uno stadio tutto esaurito. Non mi sentivo affatto a mio agio. Ne ho parlato con Zvonimir Boban. Avevo paura che senza il VAR qualcosa sarebbe andato completamente storto. Dobbiamo ricordare che cinque anni fa c’erano ancora partite in cui i gol erano buoni anche se si trattava di tre o quattro metri di fuorigioco. È chiaro che la nostra idea è introdurre il VAR per tutte le competizioni. Abbiamo iniziato con 55 partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Ora facciamo tutta la Champions League, tutta l’Europa League e la fase a eliminazione diretta della Conference League. Viene implementato passo dopo passo”