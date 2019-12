Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina al momento senza squadra, si sta allenando dal mese di ottobre con il Villareal, società in cui ha militato dal 2007 al 2013 prima dell’approdo a Firenze. La speranza di Pepito era quella di convincere il club spagnolo a dargli una reale possibilità, ma il Villareal avrebbe deciso di non ingaggiarlo. E di intervenire nel mercato di gennaio, come scrive As, per migliorare la squadra. In attesa di qualche proposta, Rossi dovrebbe continuare ad allenarsi con la sua ex squadra. L’ultima esperienza dell’italoamericano risale alla stagione 2017-18 con il Genoa: nove presenze e un gol, proprio alla Fiorentina, il suo score.