Rotenberg: “Kokorin? L’avremmo preso volentieri, ma ha fatto la scelta di andare alla Fiorentina. E da noi non s’infortunava perché…”

Il presidente del Sochi, nonché miliardario, Boris Rotenberg, ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, che ha avuto nella sua squadra e che sperava di prelevare dallo Spartak Mosca: “Adesso è in Italia e penso che sia contento così. Ovviamente, saremmo stati felici di avere Kokorin, ma Alexandr ha fatto la sua scelta. Con noi non ha avuto infortuni frequenti. E in altri club sì. Cosa significa questo? Che abbiamo un buono staff medico”. Le parole sono state rilasciate a Sport-Express.