Rubinho: “L’Europa sarebbe meritata per la Fiorentina. Il difetto è in porta, Drągowski andrà via”

L’ex calciatore, tra le tante, della Juventus Rubinho ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della gara dei bianconeri contro la Fiorentina: “Italiano si merita una qualificazione in Europa. Ha fatto un campionato strepitoso e la sua Fiorentina ha giocato uno dei tipi di calcio migliori di tutta la Serie A. Ci sono state partite veramente importanti, quella di Napoli è emblematica. È una squadra che ha tutte le carte in regola per farcela. La partita sarà importante e l’ambiente carico. Juventus? Ha già perso la Coppa Italia, ha salutato Chiellini e Dybala… per me sarà un po’ scarica. Difficile dirlo con certezza”.

E aggiunge: “Penso che il difetto di questa Fiorentina sia proprio l’irregolarità dei portieri. Drągowski farebbe bene ad andare via da Firenze, è giusto così e molto probabilmente accadrà. Terracciano non credo sia un portiere di livello per questa squadra, quindi credo che la società viola interverrà sul mercato. Portieri in Sudamerica? Beh, quello del Palmeiras è molto interessante e già esperto”.