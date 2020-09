Rugani e un rapporto con la Fiorentina mai sbocciato: Il difensore della Juventus potrebbe volare in Premier League

Per Rugani la Fiorentina è quella ragazza con cui tutti dicono che staresti benissimo, ma puntualmente non ci combini niente. Già, perché questa non è la prima sessione di mercato in cui il centrale della Juventus viene accostato ai viola, nell’ottica di ipotetici scambi tra le due società. Prima come contropartita nell’affare Chiesa, poi semplicemente come possibile innesto in caso di partenza di Milenkovic e Pezzella. E invece, sembra che neanche questa sia la volta buona (e forse non lo sarà mai) per vedere Rugani con la maglia viola. Secondo La Stampa, infatti, la Juve lo ha offerto all’Arsenal in cambio di Bellerin. Proposta che i Gunners potrebbero accettare, regalando dunque a Rugani l’esperienza in Premier League e portandolo lontanissimo da Firenze.

