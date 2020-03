Rugani: “Sto bene e non vi preoccupate per me. Questo virus non fa distinzioni”

La notizia della positività di Daniele Rugani al Coronavirus-COVID19 ha shockato il mondo del calcio italiano. Il difensore della Juventus (che potrebbe essere anche un obiettivo di mercato per la Fiorentina la prossima estate) ha però fatto sapere fin da subito di non avere particolari problemi di salute: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.