Rush finale di mercato, poi il nuovo centro sportivo: La settimana di Commisso. E prima di ripartire per gli USA…

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è pronto a vivere il rush finale di mercato. La Nazione scrive che il patron viola fino alle 20 rimarrà chiuso nel suo albergo, dove sarà in costante filo diretto con Joe Barone e Daniele Pradè.

Conclusa la sessione di mercato, per il numero uno viola ci sarà l’opportunità di tornare a parlare di quello che è diventato il suo argomento preferito: le infrastrutture. Nei prossimi giorni andrà in scena una conferenza dove verrà illustrato il progetto definitivo per la realizzazione del centro sportivo di Bagno a Ripoli e subito dopo, prima che Commisso riparta per gli Stati Uniti, arriverà la decisione finale sul fronte stadio.