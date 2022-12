Sabatini: “Amrabat dominatore da area ad area. 25 milioni per il suo cartellino? A quella cifra ci sarà la fila”. Ma quella valutazione…

Oltre ad essere il centrocampista cardine della Fiorentina, Sofyan Amrabat è anche l’anima del Marocco semifinalista ai Mondiali del Qatar.

“Amrabat non avrà il tiro da fuori – ha detto su di lui il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Sportiva – ma da area ad area è un dominatore”.

Un dominatore ma anche un uomo mercato che vale molto in questo momento. Molto per tutti, ma non certo per La Gazzetta dello Sport che parla di una valutazione di 25 milioni di euro: “A quella cifra ci sarà la fila per prenderlo dalla Fiorentina” chiosa il giornalista. Ma per quella somma, i viola non sono certo disponibili ad intavolare alcuna trattativa.