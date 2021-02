Sabatini e quella beffa mancata alla Fiorentina! “Avevo preso Cuadrado alla Roma, dovrei denunciare un allenatore per questo…”

Walter Sabatini, ex ds della Roma, svela, intervenuto a TeleRoma56, un interessante retroscena di mercato riguardante Juan Cuadrado, terzino-esterno classe 1988 della Juventus ed ex viola: “Ai tempi della Roma avevo preso Cuadrado, ma non voglio tornarci sopra. Dovrei denunciare un allenatore per questo, ma non lo farò mai”. La sessione a cui fa riferimento Sabatini è quella dell’estate 2012, anno in cui lo stesso esterno colombiano passò alla Fiorentina”.

