Sabatini: “Grifo sarebbe la ciliegina sulla torta, il problema è che alla Fiorentina manca proprio la torta”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva di Vincenzo Grifo, attaccante accostato in questi giorni alla Fiorentina: “Non so se rappresenta il giocatore giusto, anche perché in attacco ci sono già Nico Gonzalez, Ikonè, Sottil e Kouame. Diciamo che Grifo sarebbe la ciliegina sulla torta, il problema è che alla Fiorentina servirebbe proprio la torta”.

E poi su Nico Gonzalez ha aggiunto: “Non dobbiamo sottovalutare la notizia che non giocherà il Mondiale, vuol dire che ha avuto un infortunio serio. C’è da capire come si ripresenterà a gennaio. Di storie come questa comunque ce ne sono state tante, vedi Pogba nella Juventus. Luis Alberto? Fosse per me lo prenderei di corsa in tutte le squadre”.