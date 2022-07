Sabatini: “Jovic è una scommessa vincente, ma la partenza di Torreira non la capisco. Champions League? La Fiorentina è al pari del Napoli”

“Sono curioso di Jovic, è una scommessa, ma ha ottime possibilità di riuscita. Più preoccupato sono dalla sostituzione di Torreira: la sua vicenda ancora non mi torna. Spero che Amrabat non lo faccia rimpiangere, ma l’assenza dell’uruguayano si farà sentire eccome”.

Sul possibile obiettivo Champions: “Al momento piazzo la Fiorentina dietro la Roma ma insieme al Napoli per il quarto posto. Non credo invece che Lazio e Atalanta lotteranno per la Champions League“.

Su Vincenzo Italiano: “E’ sempre stato in grado di coniugare i risultati al bel gioco. Nel suo secondo anno alla Fiorentina non vorrei che finisse per accontentarsi del gioco mettendo in secondo piano gli obiettivi”.