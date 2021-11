Sabatini: “L’estate scorsa stavo per portare Lucca a Bologna. Ecco perchè la trattativa non andò a buon fine”

L’ex dirigente del Bologna Walter Sabatini ha rivelato al portale MediaGol l’esistenza di una trattativa la scorsa estate per portare in Emilia Lorenzo Lucca, attaccante che piace a tante squadre tra cui la Fiorentina: “Avevo parlato con Rinaldo Sagramola che mi aveva generosamente proposto il calciatore e io lo misi in contatto con Fenucci, l’amministratore delegato del club. Poi però non se ne fece più nulla, perché Rinaldo giustamente chiedeva una cifra molto importante per il cartellino del giocatore, decisamente oltre il nostro budget. Nel caso di Lucca ho molto rammarico, sarebbe stato un profilo perfetto per il Bologna”.